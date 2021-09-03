Россия преодолела планку в 100 завоеванных медалей на Паралимпиаде-2020

Российские спортсмены на Паралимпийских играх — 2020 в Токио завоевали более 100 медалей.

На счету отечественных атлетов 101 награда: 32 золотые, 27 серебряные, 42 бронзовые. Россия в медальном зачете Паралимпиады занимает третье место. Лидирует Китай (78-46-44), на второй строчке — Великобритания (37-27-38).

Летние Паралимпийские игры — 2020 проходят с 24 августа по 5 сентября 2021 года в японской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием RPC (Паралимпийский комитет России), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

В соревнованиях примут участие 242 спортсмена из России. Они выступят в 19 видах спорта из 22.

Паралимпийские игры-2020. Токио, Япония

Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)

1. Китай – 78-46-44 (168)

2. Великобритания – 37-27-38 (102)

3. Россия – 32-27-42 (101).

Ранее сообщалось, что бельгийский паралимпиец Йоахим Жерар был госпитализирован 1 сентября в Паралимпийской деревне в Токио из-за проблем с сердцем.