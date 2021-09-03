Тревожное видео рестлерши оказалось предсмертным

Американская рестлерша Шэннон Спруилл, более известная под псевдонимом Даффни Ангер, была найдена мертвой. Об этом сообщает Inside The Ropes.

46-летняя Спруилл незадолго до смерти записала ролик для социальных сетей, который она опубликовала 1 сентября. В нем Ангер пребывала в тяжелом эмоциональном состоянии и жаловалась на одиночество. Пользователи посчитали, что в руке Спруилл находится пистолет.

После того, как рестлерша опубликовала видео, ее родственники обратились в полицию. Полицейские были отправлены по нескольким адресам, где могла проживать Ангер. В итоге американку обнаружили мертвой.

Спруилл наиболее известна своими выступлениями на чемпионате мира по борьбе в период с 1999 по 2001 год и в Total Nonstop Action Wrestling с 2008 по 2011 год.

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