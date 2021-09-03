Черданцев: сколько раз Россия без Дзюбы дошла до ворот Хорватии, которая играла пешком?

Комментатор и телеведущий Георгий Черданцев, комментируя ничейный матч между Россией и Хорватией, вспомнил слова экс-наставника национальной команды Станислава Черчесова о том, что «Дзюба, даже когда не в форме, сильнее любого другого нападающего». Слова комментатора передает «Матч ТВ».

«Черчесов неоднократно говорил, почему он верит в Артема. В эфире «Матч ТВ» он объяснял: «Вы же не видите футболистов на тренировках, а я вижу. И, на мой взгляд, Дзюба, даже когда не в форме, сильнее любого другого нападающего. И он свою работу сделает в любом случае лучше».

Ну вот Карпин выпустил мощную атакующую группу, собрал все наши суперталанты вместе. И сколько раз они дошли до ворот Хорватии, которая вообще играла пешком? Соперник ведь ничего выдающегося не показал, очевидно, что команда не в форме. Тем более у них сезон только начинается, а у нас уже 6-й тур, и мы играем на своем стадионе, со своими болельщиками», — сказал Черданцев.

Также Черданцев отметил, что лучший игрок августа в Российской премьер лиге Федор Смолов не вышел на поле в матче против хорватов.

«Еще Черчесова обвиняли, что он не зовет Смолова. Но у Карпина лучший игрок месяца не получает ни минуты в важнейшем матче. После игры он отвечает, что не выпустил Федора потому, что нужен был нападающий, способный зацепиться за мяч. Вот вам ответы на все вопросы», – считает Черданцев.

Встреча между сборными России и Хорватии, прошедшая 1 сентября в Москве на стадионе «Лужники», завершилась со счетом 0:0.

После четырех туров обе сборные набрали по семь очков, однако лидируют в таблице группы H хорваты за счет дополнительных показателей.

В следующем туре Россия на выезде сыграет со сборной Кипра, а Хорватия в гостях встретится с командой Словакии. Обе игры пройдут 4 сентября.

Ранее Черданцев поделился мнением о матче сборной России против Хорватии, который прошел в рамках отбора к чемпионату мира 2022 года.