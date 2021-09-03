Цена самого дешевого билета на матч «МЮ», в котором может сыграть Роналду, достигла ₽25 тыс

Цены на билеты на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл», который пройдет 11 сентября на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, начали стремительно расти из-за возможного дебюта Криштиану Роналду. Об этом сообщает BeSoccer.

По информации источника, цены предстоящую игру варьируются от 250 до 700 фунтов за билет, в то время как некоторые билеты предлагаются и за 2500 фунтов. Веб-сайт, разместивший это предложение, быстро удалил его.

«Манчестер Юнайтед» призывает своих болельщиков не покупать билеты на черном рынке, где они могут приобрести и фальшивые билеты.

«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила €20 млн. Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

С 2018 года форвард выступал за туринский «Ювентус». Он принял участие в 133 играх во всех турнирах, в которых забил 101 мяч.

Ранее стало известно, что Криштиану Роналду будет выступать за манкунианцев под седьмым номером.