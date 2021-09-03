Стало известно, сколько Okko предложил РПЛ за права на показ матчей

Онлайн-кинотеатр Okkо предложил Российской премьер лиге шесть миллиардов рублей в год за права на показ матчей лиги. Об этом сообщает Eurostavka.

Лиге предлагают 24 миллиарда рублей по 4-летнему контракту за коммерческие (титульный спонсор и беттинг-партнер) и медийные (ТВ и Интернет) права.

Сообщается, что «Газпром-Медиа Холдинг», в состав которого входит телеканал «Матч ТВ», предложил РПЛ четыре миллиарда рублей в год – за телеправа и весь спонсорский пакет.

Лига получает за телеправа 1,7 миллиарда в год по действующему контракту с «Матч ТВ». Однако у РПЛ сейчас есть и другие спонсоры – в частности, «Тинькофф» и «Лига Ставок».

Ранее сообщалось, что возможный вариант развития событий, при котором Российская премьер-лига (РПЛ) может отдать права на трансляции чемпионата по футболу без тендера в конечном счете будет иметь негативные последствия для самой популярной в стране игры.