У российской гимнастки мошенники сняли все деньги

Российская гимнастка Александра Солдатова рассказала в Instagram о том, что она стала жертвой мошенников.

«Не простой день у меня сегодня… Столкнулась с мошенниками, которые сняли все мои средства. Друзья, будьте аккуратнее. Никогда не думала, что со мной такое произойдет. Но вот», — написала спортсменка.

Солдатова является четырехкратной чемпионкой мира по художественной гимнастике. Также она три раза выигрывала чемпионат Европы.

Напомним, в декабре 2020 года Солдатова объявила о завершении профессиональной карьеры.

«Художественная гимнастика — это моя жизнь, моя любовь, моя страсть. Я никуда не ухожу из нее — она будет всегда со мной.

Я очень надеюсь, что мне удастся реализовать все мои цели и мечты», — заявила Солдатова.

Напомним, что 22-летняя спортсменка приостановила соревновательную деятельность в сентябре 2019 года, когда у нее обнаружились проблемы с пищевым поведением.