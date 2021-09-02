Шипулин рассказал о моральном давлении на спортсменов из России

Депутат Государственной думы Антон Шипулин прокомментировал слова министра иностранных дел Сергея Лаврова, который высказался о лишении сборной России флага и гимна на крупных соревнованиях.

«Необоснованные обвинения в употреблении допинга, лишение нас флага и гимна на международных соревнованиях — это огромное моральное давление. Но российские спортсмены справятся и с этим, в этом я точно уверен.», — написал Шипулин в Instagram.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу (WADA) после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях, а официальным лицам страны запрещено занимать должности в международных спортивных федерациях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

Ранее Лавров заявил, что Россия будет искоренять возможные нарушения допинговых правил.