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Олимпиада 2020

Чемпионка Игр Мельникова: мы вынуждены сидеть на карантине перед встречей с Путиным

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Reuters

Чемпионка Олимпийских игр по спортивной гимнастике в команде Ангелина Мельникова рассказала, что перед встречей с президентом России Владимиром Путиным все спортсмены должны пройти карантин.

«У всех чемпионов и призеров Олимпийских игр проходит встреча с президентом по приезду на родину. Так вот, встреча назначена на 10 сентября и в связи с ковидом этим, который уже всем дико надоел до смерти, мы вынуждены сидеть карантин семь дней», — написала Мельникова в Instagram.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Соревнования проходили в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее российская гимнастка Дина Аверина высказалась о спорном судействе на Олимпиаде в Токио.

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Олимпиада 2020
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