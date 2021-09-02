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Тренер «Алашкерта» считает, что РПЛ не лучше чемпионата Армении

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Игорь Горелов

Тренер армянского «Алашкерта» Александр Григорян сравнил уровень Российской премьер-лиги (РПЛ) и чемпионата Армении, передает Sport24.

«Где российские команды в еврокубках? Мой «Алашкерт» в меньшинстве весь второй тайм гоняет «Рейнджерс». Где российские команды с достижениями на европейском уровне? Почему российский чемпионат выше уровнем? Потому что бабла там много платят?» — сказал Григорян.

Напомним, Григорян занимает пост наставника «Алашкерта» с 2021 года. В России он возглавлял махачкалинского «Анжи», московского «Арарата», «СКА-Хабаровска» и «Тамбова».

Ранее сообщалось, что хавбек лондонского «Челси» Фаустино Анджорин продолжит карьеру в московском «Локомотиве». Столичный клуб подтвердил трансфер 19-летнего игрока. Столичный клуб арендовал 19-летнего англичанина на один год с правом приоритетного выкупа. Хавбек провел за «синих» пять матчей, не отметившись результативными действиями. За молодежную команду «Челси» Анджорин провел 35 матчей, забил 16 голов, отдал 12 голевых передач.

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Футбол. Чемпионат России
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