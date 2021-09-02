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Ташуев считает, что Кипр и Мальта могут дать бой России в отборочных матчах к ЧМ

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Михаил Шапаев/РИА «Новости»

Наставник футбольного клуба «Чайка» Сергей Ташуев поделился ожиданиями от отборочных матчей к чемпионату мира 2022 года, в которых Россия встретится с Мальтой и Кипром.

«Мы, конечно, сильнее Кипра и Мальты. Но футболисты этих команд играют, в основном, дома. Команды сыгранные, сбитые и могут дать бой. Нельзя говорить, что это слабые команды. Я с солигорским «Шахтером» играл против мальтийского «Хибернианса» в Лиге Европы - выиграли два раза по 1:0, но игры были очень непростые. Тогда же мальтийская «Валетта» играла против хорватского «Хайдука», победила и вышла в следующий раунд. «Хайдук» — это же уровень, по сравнению с Мальтой, но он проиграл. Так что здесь нельзя расслабляться, надо понимать, что команды качественно играют в обороне. Самое главное – забивать голы. У нашей сборной сегодня низкий уровень давления на ворота соперников, эту проблему надо решать каким-то образом – без голов побед не будет. А они пока тяжело даются. Очень важен момент баланса – забивать и сохранять свои ворота. Надо забивать первыми, конечно – и чем быстрее, тем лучше», — сказал Ташуев «Газете.Ru».

В следующем туре Россия на выезде сыграет со сборной Кипра. Встреча состоится 4 сентября. 7 сентября подопечные Валерия Карпина дома померятся силами с мальтийцами.

Ранее Ташуев заявил, что сборной России в игре с Хорватией не хватало давления.

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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