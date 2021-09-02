Чемпион мира по боксу рассказал о пережитом в 13 лет изнасиловании

Бывший чемпион мира по боксу Оскар де ла Хойя рассказал, что в 13-летнем возрасте он пережил изнасилование, передает Los Angeles Times.

Спортсмен рассказал, что инцидент произошел на турнире на Гавайских островах. Насилие над ним совершила женщина, которой было больше 30 лет. Оскар де ла Хойя утверждает, что этот эпизод нанес ему психологическую травму, от которой он не оправился до сих пор.

На профессиональном ринге боксер провел 45 поединков, одержав 39 побед. Сейчас он является промоутером.

Последний поединок Де Ла Хойя провел в декабре 2008 года против Пакьяо и проиграл филиппинцу техническим нокаутом в восьмом раунде. В настоящее время он занимается промоутерской деятельностью. Его клиентом является лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring мексиканец Сауль Альварес.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира по боксу американец Оскар Де Ла Хойя намерен возобновить карьеру.