Экс-игрок сборной оценил шансы России на выход в групповой этап ЧМ-2022

Экс-футболист сборной России Игорь Колыванов считает, что у национальной команды хорошие шансы на выход в финальную стадию чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

«От первого места до последнего разница три очка. У лидеров по семь очков — у всех сейчас есть шансы, все будут зубами грызть. На Кипре будет непросто, там проблематично для всех играть. Команда с огромными эмоциями — не грубая, но бьется до последнего и всегда создает проблемы. Шансы у нас хорошие, если выигрываем эти два матча. Потом в октябре будет домашняя игра — будем надеяться, что все будет благополучно», — сказал Колыванов «Газете.Ru».

После четырех туров отборочного этапа сборная России, набравшая семь очков, занимает второе место в турнирной таблице группы H. 4 сентября команда Валерия Карпина в Никосии сыграет с Кипром, а 7 сентября в Москве на арене «Открытие» примет Мальту.

Ранее экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящих сентябрьских матчей национальной команды в рамках отборочного этапа чемпионата мира.