Бывший форвард сборной России сравнил тактики Черчесова и Карпина

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов подвел итоги матча национальной команды против Хорватии в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

«Впечатления не сказал бы, что двоякие – я представлял, что игра будет примерно по такому сценарию. Конечно, хотелось бы больше агрессии впереди, чтобы ударов по воротам было больше и моменты создавались.

Понятно, тактический рисунок поменялся: при Черчесове старались больше играть в контратаку и сыграть на ноль, а сейчас команда поменяла лицо. Видно и по составу, что ребята играющие. Наверное, не все находились в оптимальной форме, иногда складывалось впечатление, что и Хорватию, и нас ничья устраивала. Агрессии как таковой не было. Но, в любом случае, считаю, что для первого матча приемлемо.

Захарян, считаю, очень здорово сыграл. Достойно выступил для первого матча, и забить мог, и остроту создавал впереди. Не знаю, почему Смолов, который сейчас лучший бомбардир чемпионата, не вышел – это взгляд главного тренера, он состав собирал.

Не хватало, чтобы игроки цеплялись за мяч – было много потерь после отборов. Команда меняется, поэтому сразу ждать какого-то всплеска, чтобы было по семь-восемь моментов, пока не приходится. Тем более, впереди матчи с Кипром и Мальтой, где нужно шесть очков набирать», — сказал Колыванов «Газете.Ru».

Встреча между сборными России и Хорватии, прошедшая 1 сентября в Москве на стадионе «Лужники», завершилась со счетом 0:0.

После четырех туров обе сборные набрали по семь очков, однако лидируют в таблице группы H хорваты за счет дополнительных показателей.

В следующем туре Россия на выезде сыграет со сборной Кипра, а Хорватия в гостях встретится с командой Словакии. Обе игры пройдут 4 сентября.

Ранее экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался об игре национальной команды в матче отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против Хорватии.