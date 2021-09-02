Булыкин ожидает от сборной России другую игру в матчах с Кипром и Мальтой

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящих сентябрьских матчей национальной команды в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

«Все зависит от отдельного матча — думаю, Карпин разбирал игры и готовился к каждой по-своему. И в следующем матче мы увидим другую тактику. Все-таки Кипр и Мальту мы должны обыгрывать, поэтому, думаю, уже выйдут нападающие — мы должны будем забивать. Но прессинг на чужой половине никуда не денется, и это, на самом деле, очень действенное оружие, если его правильно применять. Наши ребята должны сразу показать, кто в доме хозяин, и атаковать на чужой половине», — сказал Булыкин «Газете.Ru».

После четырех туров отборочного этапа сборная России, набравшая семь очков, занимает второе место в турнирной таблице группы H. 4 сентября команда Валерия Карпина в Никосии сыграет с Кипром, а 7 сентября в Москве на арене «Открытие» примет Мальту.

Ранее экс-футболист сборной оценил игру россиян в матче с Хорватией.