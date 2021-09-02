Экс-футболист сборной оценил игру россиян в матче с Хорватией

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался об игре национальной команды в матче отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против Хорватии.

«Ничего не изменилось после этого матча, но мы увидели первую игру сборной Карпина, увидели, как он хотел прессинговать на чужой половине поля и как он сыграл без привычных нам форвардов. В следующих играх, думаю, мы получим больше пищи для размышлений.

Наши быстрые нападающие и Головин с Миранчуком должны были прессинговать на чужой половине — не совсем грамотно у них это получалось, но мы увидели, что они этого хотели. То, что не было номинальных нападающих, меня, как нападающего, удивило. Но, в то же время, это решение Карпина – посмотрим, как он будет действовать в следующих играх.

По выбору вратаря у меня вопросов не осталось. У меня их и не было: Гильерме брали как опытного первого номера, который уже не впервые стоял в воротах сборной», — сказал Булыкин «Газете.Ru».

Встреча между сборными России и Хорватии, прошедшая 1 сентября в Москве на стадионе «Лужники», завершилась со счетом 0:0.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После четырех туров обе сборные набрали по семь очков, однако лидируют в таблице группы H хорваты за счет дополнительных показателей.

В следующем туре Россия на выезде сыграет со сборной Кипра, а Хорватия в гостях встретится с командой Словакии. Обе игры пройдут 4 сентября.

Ранее помощник Путина оценил дебютный матч сборной Карпина фразой «отдали преимущество».