Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #ВЭФ2021 #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В ФМБА рассказали об испытаниях препарата «Мир 19» от коронавируса 12:04
ФСБ обнародовала документ о казнях граждан СССР японцами в 1945 году 12:01
Экс-игрок сборной оценил шансы России на выход в групповой этап ЧМ-2022 11:54
Мишустин на марафоне «Знания»: Россия готовится к снижению спроса... 11:53
Советник президента России назвал приоритетом сохранение мерзлоты 11:48
Мишустин на марафоне «Знание» заявил о возможности новой промышленной революции 11:48
Обнародовано письмо последнего расстрелянного в России преступника к матери 11:46
Бывший форвард сборной России сравнил тактики Черчесова и Карпина 11:46
В МГТУ «Станкин» готовы сотрудничать со следствием по задержанию сотрудника... 11:45
На Украине заявили, что не смогут вернуть Крым военным путем 11:44
Бесплатная ставка 1000 р.

Экс-футболист сборной оценил игру россиян в матче с Хорватией

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался об игре национальной команды в матче отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против Хорватии.

«Ничего не изменилось после этого матча, но мы увидели первую игру сборной Карпина, увидели, как он хотел прессинговать на чужой половине поля и как он сыграл без привычных нам форвардов. В следующих играх, думаю, мы получим больше пищи для размышлений.

Наши быстрые нападающие и Головин с Миранчуком должны были прессинговать на чужой половине — не совсем грамотно у них это получалось, но мы увидели, что они этого хотели. То, что не было номинальных нападающих, меня, как нападающего, удивило. Но, в то же время, это решение Карпина – посмотрим, как он будет действовать в следующих играх.

По выбору вратаря у меня вопросов не осталось. У меня их и не было: Гильерме брали как опытного первого номера, который уже не впервые стоял в воротах сборной», — сказал Булыкин «Газете.Ru».

Встреча между сборными России и Хорватии, прошедшая 1 сентября в Москве на стадионе «Лужники», завершилась со счетом 0:0.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После четырех туров обе сборные набрали по семь очков, однако лидируют в таблице группы H хорваты за счет дополнительных показателей.

В следующем туре Россия на выезде сыграет со сборной Кипра, а Хорватия в гостях встретится с командой Словакии. Обе игры пройдут 4 сентября.

Ранее помощник Путина оценил дебютный матч сборной Карпина фразой «отдали преимущество».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат мира 2022
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Дружба против России вызывает только сожаление»
Песков оценил встречу Зеленского и Байдена
«Заболотный на одном уровне с Дзюбой»
Тренеры и футболисты — о матче России с Хорватией
Полмиллиона за первенца
Минтруд назвал размеры материнского капитала в следующем году
В Кремле не считают наглостью поведение школьника, поправившего Путина
Мутко объяснил, почему нельзя отменять лимит на легионеров в РПЛ
Фармкомпании США обсуждают производство «Спутника V» для экспорта
Facebook вывезла почти 200 жителей Афганистана в Мексику
Новости и материалы
В ФМБА рассказали об испытаниях препарата «Мир 19» от коронавируса
ФСБ обнародовала документ о казнях граждан СССР японцами в 1945 году
Экс-игрок сборной оценил шансы России на выход в групповой этап ЧМ-2022
Мишустин на марафоне «Знания»: Россия готовится к снижению спроса на углеводороды
Советник президента России назвал приоритетом сохранение мерзлоты
Мишустин на марафоне «Знание» заявил о возможности новой промышленной революции
Обнародовано письмо последнего расстрелянного в России преступника к матери
Бывший форвард сборной России сравнил тактики Черчесова и Карпина
В МГТУ «Станкин» готовы сотрудничать со следствием по задержанию сотрудника института
На Украине заявили, что не смогут вернуть Крым военным путем
Булыкин ожидает от сборной России другую игру в матчах с Кипром и Мальтой
В России выявлено 18 985 случаев коронавируса за сутки
В Минфин заявили, что риски «перегрева» ипотечного рынка России снизились
Минприроды запретит вырубку леса и стройки в заповедниках и охраняемых зонах нацпарков
Лавров считает, что США могут выкрасть опасных российских спортсменов
Безбилетники в Петербурге обстреляли автобус из газового пистолета
Жительница Екатеринбурга прошла «ритуал» и лишилась всех сбережений
В ФМБА заявили, что ситуация с коронавирусом остается сложной
Все новости
«Больше знакомого, чем нового»: Китай создал марсолет
Китайские инженеры представили концепт своего вертолета для Марса
Россия потеряла кулана и тюленя-монаха
11 видов животных могли исчезнуть с территории России
«Одна система ценностей»: первый личный разговор Байдена и Зеленского
В Белом доме прошли переговоры президентов США и Украины
МакSим, Пугачева, Бородина, Муцениеце: российские звезды проводили детей в школу
Как 1 сентября встретили российские звезды и их дети
«Хотелка Зеленского — и не более того»
Эксперты оценили предложение Украины включить США в «нормандскую четверку»
Какие автокомпании не дожили до осени
Brilliance, Zotye, Lifan и легковой Foton свернули бизнес в России
Праздник на букву «Ы»: как отметили День знаний в России
Американцы назвали COVID-19 сосудистым заболеванием. В России с ними не согласны
Иммунолог предложил создать новую группу болезней, включив туда COVID-19 и Эболу
Кто самый жадный: Mercedes-Benz и Lada сильнее всех повысили цены
За 2021 год автомобильные бестселлеры подорожали на 15%
«Оскорбления евреев и мусульман»: в деле Николая Романова появился экстремизм
Стало известно о новом уголовном деле против экс-схиигумена Сергия
«Российские ракеты накроют Украину целиком»
Как украинские эксперты ошиблись в оценке потенциала «Искандер-М»
Что смотреть в сентябре: Джеймс Бонд, Серебренников, Marvel, «Дюна» и другие новинки
Какие фильмы выходят в сентябре 2021 года в России
Экспорт холодного отжима: что будет с ценами на растительное масло
С 1 сентября правительство вводит пошлину на экспорт подсолнечного масла
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях