«Спартак» пошутил над Джикией после матча Россия — Хорватия

Пресс-служба московского «Спартака» подшутила над защитником клуба и сборной России Георгием Джикией, который получил награду лучшему игроку матча отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против команды Хорватии.

«В этом мире неизбежны только смерть, налоги и награда лучшему игроку матча в сборной России для Георгия Джикии.

Уже четвертая подобная награда для капитана в этом году! До этого наш защитник признавался лучшим в играх со Словакией, Польшей и Болгарией», — говорится в сообщении красно-белых, опубликованном в Twitter.

Встреча между сборными России и Хорватии, прошедшая 1 сентября в Москве на стадионе «Лужники», завершилась со счетом 0:0. Джикия вышел на поле с капитанской повязкой.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После четырех туров обе сборные набрали по семь очков, однако лидируют в таблице группы H хорваты за счет дополнительных показателей.

В следующем туре Россия на выезде сыграет со сборной Кипра, а Хорватия в гостях встретится с командой Словакии. Обе игры пройдут 4 сентября.

Ранее блогер Василий Уткин поделился мнением о матче Россия – Хорватия.