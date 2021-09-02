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«Спартак» пошутил над Джикией после матча Россия — Хорватия

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Reuters

Пресс-служба московского «Спартака» подшутила над защитником клуба и сборной России Георгием Джикией, который получил награду лучшему игроку матча отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против команды Хорватии.

«В этом мире неизбежны только смерть, налоги и награда лучшему игроку матча в сборной России для Георгия Джикии.

Уже четвертая подобная награда для капитана в этом году! До этого наш защитник признавался лучшим в играх со Словакией, Польшей и Болгарией», — говорится в сообщении красно-белых, опубликованном в Twitter.

Встреча между сборными России и Хорватии, прошедшая 1 сентября в Москве на стадионе «Лужники», завершилась со счетом 0:0. Джикия вышел на поле с капитанской повязкой.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После четырех туров обе сборные набрали по семь очков, однако лидируют в таблице группы H хорваты за счет дополнительных показателей.

В следующем туре Россия на выезде сыграет со сборной Кипра, а Хорватия в гостях встретится с командой Словакии. Обе игры пройдут 4 сентября.

Ранее блогер Василий Уткин поделился мнением о матче Россия – Хорватия.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат мира 2022
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