Рой пчел атаковал футболистов во время матча в Боливии

Футбольный матч за выход во второй дивизион чемпионата Боливии в городе Варнес на востоке страны между клубами «Нуэва Санта-Круз» и «Айкиле» была прервана во втором тайме после нападения пчел. Об этом сообщает Mirror Football.

На видео запечатлено, как игроки отмахивались от пчел футболками, также для отпугивания насекомых использовали факел.

В итоге игра возобновилась через два часа, «Нуэва Санта-Круз» выиграл со счетом 5:1.

Ранее сообщалось, что в Боливии футбольный матч был перенесен из-за появившегося смерча.

За несколько минут до начала встречи на поле неожиданно появился смерч. Облако пыли образовалось на одной из половин поля ближе к штрафной. Футболисты в это время приветствовали друг друга в центре поля.

Атмосферный вихрь начал движение к середине площадки, участники матча бросились от него в разные стороны. На видеозаписи видно, как одного из игроков подбросило и отшвырнуло в сторону. Затем облако прошло от центра к другой штрафной и растворилось.

Taking 'swam the opposition' to new levels pic.twitter.com/SV15M7dwNb