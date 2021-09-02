Мостовой — о сборной России: по сегодняшней игре, Дзюба бы помог

Экс-хавбек сборной России Александр Мостовой высказался об игре национальной команды в матче с Хорватией в рамках отбора на чемпионат мира — 2022.

«Сейчас такая эйфория после того, что произошло на чемпионате Европы. Проиграли, уволили тренера со скандалом... Сейчас, вроде бы, новый. Ну, пока играем средненько. По сегодняшней игре, Дзюба бы помог», - приводит слова Мостового РЕН ТВ.

Он также отметил, что отечественным игрокам должно было помочь в игре то, что они играли в Москве, на домашнем поле. Мостовой также задался вопросом, почему в основном составе не появился Федор Смолов, который забил много голов в «Локомотиве».

Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Лужники», завершилась со счетом 0:0. Игра стала дебютной для нового главного тренера российской команды Валерия Карпина.

После четырех туров обе сборные набрали по семь очков, однако лидируют в таблице группы H хорваты за счет дополнительных показателей.

Также в сентябре национальной команде предстоят поединки с Кипром (4 сентября) и Мальтой (7 сентября).

Ранее сообщалось, что вратарь сборной России Маринато Гилерме рассказал, когда узнал, что выйдет в стартовом составе на матч с Хорватией.