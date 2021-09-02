Гилерме не считает себя вратарем номер один в сборной России

Вратарь московского «Локомотива» и сборной России Маринато Гилерме рассказал, когда узнал, что выйдет в стартовом составе на матч с Хорватией (0:0) в отборе чемпионата мира — 2022.

«Узнал, что я буду играть, за один день до игры. 31 августа вечером Кафанов после ужина позвал меня и дал знать, что я буду играть. Раньше не было понимания, что именно я выйду на поле против Хорватии.

Момент с выходом из ворот? В такой игре мы должны быть готовы. Знал, что у нас будет высокая линия обороны. Я был готов играть как третий защитник. Если идут забросы за спину защитникам, я должен страховать.

Лично со мной Карпин перед игрой не общался. Не считаю себя вратарем номер один в сборной, потому что нужно каждый день доказывать. Не могу расслабляться, вместе со мной много хороших вратарей, которые ждут своего шанса, — цитирует голкипера «Матч ТВ».

Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Лужники», завершилась со счетом 0:0. Игра стала дебютной для нового главного тренера российской команды Валерия Карпина.

После четырех туров обе сборные набрали по семь очков, однако лидируют в таблице группы H хорваты за счет дополнительных показателей.

Также в сентябре национальной команде предстоят поединки с Кипром (4 сентября) и Мальтой (7 сентября).

Ранее Валерий Карпин рассказал, что в игре сборной России в отборочном матче чемпионата мира — 2022 против хорватов вызывало у него раздражение.