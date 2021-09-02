Стало известно, почему «Зенита» экстренно отозвал южноамериканцев из сборных

Стали известны подробности отзыва петербургским «Зенитом» из сборных трех футболистов, которые отправились в Южную Америку — бразильцев Клаудиньо и Малкома, а также колумбийца Барриоса. Об этом сообщает Sport24.

Как информирует источник, знакомый с ситуацией, это связано с перестраховкой сине-бело-голубых перед матчем Лиги чемпионов с лондонским «Челси» (игра запланирована на 14 сентября в столице Англии), потому что в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) до сих пор нет понимания, как состоится матч, и смогут ли участники делегации, побывавшие в красной зоне (в том числе в Бразилии и Колумбии) приехать в Англию, минуя карантин.

В отношении «Зенита» может быть нарушен спортивный принцип — в клубе опасаются ситуации, при которой игроков не пропустят через границу, если они не пройдут 10-дневный карантин.

«При этом также возможна ситуация, при которой «Зенит» рискует получить техническое поражение в матче с «Челси» за экстренный отзыв игроков из сборной, если это трио примет участие в матче. Все зависит от трактовок правил ФИФА», — отметил источник.

Ранее сообщалось, что федерация футбола Бразилии обратилась в Международную федерацию футбола (ФИФА) с жалобой на петербургский «Зенит» из-за требований российского клуба вернуть полузащитника Клаудиньо и форварда Малкома в расположение команды.