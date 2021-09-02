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Игрок сборной России: всего год назад играл в 3-м дивизионе, а теперь я в сборной

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Хавбек московского «Динамо» и сборной России Арсен Захарян поделился мнением о завершившемся матче со сборной Хорватии (0:0) в отборочном этапе чемпионата мира — 2022.

«Эмоции хорошие. Хотелось выиграть, но матч получился неплохой. Мой момент на 15-й минуте? Убрал под правую, ударил, но чуть не исполнил. Наверное, надо было быть хладнокровнее. Дай бог, еще будут моменты в следующем матче.

Да, всего год назад я играл в третьем российском дивизионе, а теперь я в сборной и очень этому рад! Футбол вознаграждает за весь вложенный мной за прошедшие годы труд», — цитирует игрока официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ранее сообщалось, что Арсен Захарян стал самым молодым полевым игроком в стартовом составе сборной России.

После четырех туров обе сборные набрали по семь очков, однако лидируют в таблице группы H хорваты за счет дополнительных показателей.

Также в сентябре национальной команде предстоят поединки с Кипром (4 сентября) и Мальтой (7 сентября).

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат мира 2022
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