Карпин объяснил, почему вышедший на замену Самошников перепутал фланги

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему защитник казанского «Рубина» Илья Самошников после выхода на замену отправился на правый фланг, а не на левый, как планировалось изначально.

Самошников заменил на 78-й минуте правого защитника ЦСКА Марио Фернандеса, после чего игрок петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев должен был переместиться на правый фланг, а Самошников занять позицию на левом.

«Самошников вышел очень прилично. Дебют сегодня у него, как и Захарян не стушевался. Сыграл на своем хорошем уровне. На правый фланг он сначала вышел в запаре. Я тоже виноват. На всех тренировках наигрывали его на левом фланге. Сказал ему: выходишь на свою позицию, он и направо убежал. Но это моя вина, надо было ему обозначить, на какой фланг он выходит», — цитирует специалиста «Чемпионат.com».

Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Лужники», завершилась со счетом 0:0. Игра стала дебютной для нового главного тренера российской команды Валерия Карпина.

После четырех туров обе сборные набрали по семь очков, однако лидируют в таблице группы H хорваты за счет дополнительных показателей.

Также в сентябре национальной команде предстоят поединки с Кипром (4 сентября) и Мальтой (7 сентября).

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