Хабиб назвал самого дерзкого игрока в матче Россия — Хорватия

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов высказался о матче квалификации чемпионата мира 2022 года Россия — Хорватия.

Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Лужники», завершилась со счетом 0:0. Игра стала дебютной для нового главного тренера российской команды Валерия Карпина.

«Команда свежая, но нужно сыграться. Захарян? Лучший игрок сегодня. Вместе с Гильерме — он пару раз вытащил, да и уверенно играл.

Смолова не хватало, Макарова можно было привлечь. Они бы помогли. Дзюба? Заболотный такой же игрок по уровню. Артем долгое время был лучшим? Я тоже долгое время был чемпионом UFC, но сейчас там уже другой чемпион. Кто был самым дерзким? Захарян! Он здорово играл на острие», — цитирует спортсмена «Чемпионат.com».

После четырех туров обе сборные набрали по семь очков, однако лидируют в таблице группы H хорваты за счет дополнительных показателей.

Также в сентябре национальной команде предстоят поединки с Кипром (4 сентября) и Мальтой (7 сентября).

Ранее главный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассказал о подготовке к матчу отборочного этапа чемпионата мира 2022 года с национальной командой России (0:0).