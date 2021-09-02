Тренер сборной Хорватии рассказал, как ему помогли экс-игроки из РПЛ в его штабе

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассказал о подготовке к матчу отборочного этапа чемпионата мира 2022 года с национальной командой России (0:0).

«Нам нужно набрать 20-21 очко, чтобы выйти на ЧМ. Сегодня получили очко — это неплохо, но хочется набрать их быстрее. Непростая группа, два следующих матча будут тоже тяжелыми. Нет времени на отдых, не все могут играть.

У нас и Плетикоса, и Олич, и Чорлука в штабе. Они отлично знают игроков вашей сборной, они предоставили нам картину. У нас была полная информация. Плюс они и Ловрен, и Влашич в теме. Большую часть работы выполнили Чорлука и Олич. Рассказали, как играют Головин, Миранчук, Смолов. Мы были очень хорошо готовы», — передает слова специалиста «Чемпионат.com».

Бывший вратарь сборной Хорватии Стипе Плетикоса выступал в России за московский «Спартак» (2007 — 2011) и «Ростов» (2011 — 2015). Ивица Олич играл за ЦСКА (2003 — 2006), а Ведран Чорлука до этого лета был игроком московского «Локомотива» (2012 — 2021).

После четырех туров обе сборные набрали по семь очков, однако лидируют в таблице группы H хорваты за счет дополнительных показателей.

В следующем туре россияне на выезде сыграю со сборной Кипра, а Хорватия в гостях встретится с командой Словакии.

Ранее Златко Далич рассказал, чем его удивил главный тренер сборной России Валерий Карпин.