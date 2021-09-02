Карпин рассказал, почему начал матч с Хорватией без ярко выраженного форварда

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему в стартовый состав национальной команды на матч с Хорватией не попал ни один ярко выраженный форвард.

Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Лужники», завершилась со счетом 0:0. Игра стала дебютной для Валерия Карпина.

«Планировали сыграть с ложной девяткой, чтобы за Миранчуком выдергивались центральные защитники Хорватии. Должны были использовать эти разрывы между центральными и крайними защитниками. Задумка такая была, но получилось не все.

Для прессинга — что центральный нападающий, что Леша Миранчук может это выполнять. Во втором тайме выпустил Заболотного, а не Смолова, чтобы отодвинуть игру с нашей половины поля. Понимали, что будет тяжело.

Когда изучили Хорватию, появилась идея с Миранчуком. Не знаю, была ли она первой, второй или третьей, но было несколько вариантов состава», — цитирует наставника «Чемпионат.com».

Ранее главный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассказал, чем его удивил наставник россиян Валерий Карпин.

После четырех туров обе сборные набрали по семь очков, однако лидируют в таблице группы H хорваты за счет дополнительных показателей.

В следующем туре россияне на выезде сыграю со сборной Кипра, а Хорватия в гостях встретится с командой Словакии.