Тренер сборной Хорватии рассказал, чем его удивил Карпин

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассказал, чем его удивил наставник россиян Валерий Карпин в матче квалификации чемпионата мира — 2022 (0:0).

«Карпин удивил тем, что вышел с Миранчуком на позиции ложной девятки. Мы ожидали увидеть там Смолова. Когда на поле вышел Заболотный, стало интересно: крупный и сильный игрок. Было интересно за ним наблюдать.

Я не могу комментировать тактику Карпина. Россия сыграла сегодня отлично. Уверен, их штаб знал, что они делают, они хорошо изучили нашу игру», — цитирует специалиста «Чемпионат.com».

Игра стала дебютной для нового главного тренера российской команды Валерия Карпина.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После четырех туров обе сборные набрали по семь очков, однако лидируют в таблице группы H хорваты за счет дополнительных показателей.

В следующем туре россияне на выезде сыграю со сборной Кипра, а Хорватия в гостях встретится с командой Словакии.

Ранее глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил дебют Валерия Карпина во главе сборной России.