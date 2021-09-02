Президент РФС оценил дебют Карпина в сборной России

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил дебют Валерия Карпина во главе сборной России. Национальная команда сыграла вничью в матче квалификации чемпионата мира — 2022 против Хорватии (0:0)
«В принципе, ожидания оправдались. Неплохая игра. Чего жду дальше? Нужно побеждать. Сегодня был смелый футбол местами. И в первом, и во втором тайме. Хотелось бы, чтобы его было больше», — цитирует Дюкова Sport24.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
После четырех туров обе сборные набрали по семь очков, однако лидируют в таблице группы H хорваты за счет дополнительных показателей.
В следующем туре россияне на выезде сыграю со сборной Кипра, а Хорватия в гостях встретится с командой Словакии.
Ранее генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась впечатлениями от игры национальной сборной России против хорватов.