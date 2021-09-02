Канделаки рассказала о впечатлениях от игры сборной России по версии Карпина

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась впечатлениями от игры национальной сборной России в матче квалификации чемпионата мира — 2022 против хорватов.

«Очень интересно было увидеть игру нашей сборной по версии Валерия Карпина и впечатления остались хорошие. Юноша Захарян вполне мог забивать, ответа на вопрос «Могут ли Головин и Миранчук успешно играть вместе?» мы пока не получили, зато все замены делали нашу игру лучше.

Хорваты с нашей обороной ничего поделать не смогли, мы свои шансы не использовали и ничья с сильным соперником выглядит справедливым результатом», – написала Канделаки в своем Telegram-канале.

Ранее сборная России сыграла вничью с командой Хорватии (0:0) в матче отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

Игра стала дебютной для нового главного тренера российской команды Валерия Карпина.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После четырех туров обе сборные набрали по семь очков, однако лидируют в таблице группы H хорваты за счет дополнительных показателей.

В следующем туре россияне на выезде сыграю со сборной Кипра, а Хорватия в гостях встретится с командой Словакии.