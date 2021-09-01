Бразилия пожаловалась в ФИФА на «Зенит» за требование вернуть игроков в клуб

Федерация футбола Бразилии обратилась в Международную федерацию футбола (ФИФА) с жалобой на петербургский «Зенит» из-за требований российского клуба вернуть полузащитника Клаудиньо и форварда Малкома в расположение команды.

Из-за обращения «Зенита» игроки решили не принимать участие в матче квалификации чемпионата мира 2022 года со сборной Чили.

«Мы выражаем несогласие с действиями «Зенита». В итоге мы подали жалобу в ФИФА, приложив документы, направленные российским клубом. Надеемся, что «Зенит» будет наказан в соответствии с правилами ФИФА», — говорится в сообщении сборной Бразилии, опубликованном на официальном сайте Бразильской конфедерации футбола.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Малком принял участие в трех матчах, в которых забил один мяч. В активе Клаудиньо две встречи без результативных действий.

Ранее сообщалось, что защитник петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков покинул расположение сборной России из-за травмы. Он присоединился к национальной команде 28 августа по ходу текущего сбора, сменив травмированного защитника московского «Локомотива» Станислава Магкеева.