В «Спартаке» ответили на критику в адрес гендиректора клуба

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на критику футбольного агента Франко Камоцци в адрес генерального директора клуба Евгения Мележикова.

Ранее представитель красно-белых заявил, что трансфер защитника Максимилиано Кофрие мог быть ошибкой. В ответ агент обвинил гендиректора российской команды в подлости.

Зеленов отметил, что новичок «Спартака» пользуется полной поддержкой в клубе.

«Вообще спекуляции вокруг этой сделки, которая, кстати, была совершена без участия российских агентов, затянулись. Давайте дождемся, когда парень выйдет на поле и покажет себя в деле. Футбольные качества интереснее обсуждать, опираясь на результат и увиденное собственными глазами», — цитирует Зеленова «Спорт-Экспресс».

«Спартак» объявил о переходе футболиста из «Сент-Трюйдена» 29 августа.

В нынешнем сезоне чемпионата Бельгии Кофрие принял участие в пяти матчах, в которых не отметился результативными действиями. Также на его счету один матч за молодежную сборную Бельгии.

После шести туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набравший семь очков, занимает десятое место в турнирной таблице первенства.