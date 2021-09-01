«Барселона» назвала игрока, который будет играть под 10-м номером

Испанская «Барселона» назвала футболиста, который будет играть под десятым номером, освободившимся после ухода аргентинского форварда Лионеля Месси во французский «Пари Сен-Жермен».

«Десятку» получил 18-летний вингер сине-гранатовых Анссумане Фати.

Фати – воспитанник «Барселоны». Он дебютировал за первую команду в августе 2019 года. За это время он забил 13 мячей и отдал 5 результативных передач в 43 матчах.

10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.

Месси также является воспитанником «Барселоны». Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

После завершения сезона-2019/20 форвард заявил о желании покинуть клуб, однако сине-гранатовые не отпустили футболиста без выплаты отступных в размере €700 млн, поэтому аргентинец принял решение остаться в каталонской команде. Его контракт с «Барселоной» истек летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси дебютировал за «ПСЖ».