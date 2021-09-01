Ловчев — о сборной России: Карпин встряхнул это болото, но Хорватию не обыграем

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев рассказал, что ждет от квалификационного матча чемпионата мира — 2022 между сборными России и Хорватии.

«Понятно, что команда будет заведенная. Но игры нет, однако будет желание биться, носиться, стелиться в подкатах. И все равно смотрю я на Карпина. Я уже об этом говорил, не производит он впечатление взрослого человека. Все эти высказывания его, в том числе про Дзюбу.

Трудно предсказать ход матча, но что не выиграем, это однозначно. Нечем и некем нам сейчас выигрывать у такой команды, как Хорватия. Несмотря на то, что у хорватов тоже есть проблемы, ушли несколько лидеров, и сейчас это не та команда, которая блистала на чемпионате мира в России.

При Черчесове играли крайне осторожно, состав почти не ратировался, и футболисты почувствовали себя незаменимыми. Как будем играть, сказать не могу, но то, что Карпин встряхнул это болото, это очевидно», — цитирует ветерана «Советский спорт».

Валерий Карпин был назначен новым главным тренером сборной 23 июля. Изначально он должен был совмещать работу в «Ростове» и сборной, но после двух поражений в стартовых турах чемпионата страны специалист принял решение покинуть клуб.

В матче отборочного этапа чемпионата мира — 2022 россияне 1 сентября сыграют в Москве с командой Хорватии. Также в сентябре национальной команде предстоят поединки с Кипром (4 сентября) и Мальтой (7 сентября).

Ранее защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия поделился мнением об изменениях в питании игроков национальной команды.