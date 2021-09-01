Губерниев не согласился со словами Хабиба о ринг-герлз

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о словах экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, заявившего о ненужности ринг-герлз в смешанных единоборствах.

«Наоборот, бикини — это прекрасно, замечательно. Это приковывает внимание, я люблю смотреть на ринг-герлз, и мне кажется, что огромное количество мужчин тоже это любят, и женщинам это нравится, потом они стремятся, занимаются спортом, ЗОЖем, чтобы быть похожими на девчонок, которые показывают свои замечательные спортивные фигуры.

Тут не идет речь об уважении к женщинам или мужчинам, это просто такие хорошие старые добрые традиции. Ринг-герлз только популяризуют спорт. Но если говорить, допустим, про смешанные единоборства — лежачих можно бить? Можно, а женщины почему не могут быть в бикини, женщинам нельзя, но лежачих бить можно — это как-то странно, с моей точки зрения», — цитирует телеведущего Metaratings.

Также комментатор добавил, что уважает мнение Хабиба и других участников процесса, но имеет свое на этот счет.

Ранее Хабиб Нурмагомедов заявил, что ринг-герлз — самое ненужное в единоборствах. Он объяснил свои слова тем, что девушки с табличками не приносят никакой пользы.

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.