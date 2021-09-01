Джикия рассказал, как на нем отразится запрет сахара в сборной России

Защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия поделился мнением об изменениях в питании игроков национальной команды.

«Уверен, что запрет сахара положительно отразится на мне, здоровье и будущем. Это требование Валерия Георгиевича. Если хочу быть в сборной, обязан следовать правилам. Будем смотреть на Колу, а пить воду», — приводит слова футболиста сайт Российского футбольного союза (РФС).

Ранее главный тренер национальной команды Валерий Карпин рассказал, почему запретил сахар в сборной.

В матче отборочного этапа чемпионата мира — 2022 россияне 1 сентября сыграют в Москве с командой Хорватии. Также в сентябре национальной команде предстоят поединки с Кипром (4 сентября) и Мальтой (7 сентября).

Карпин был назначен новым главным тренером сборной 23 июля. Изначально он должен был совмещать работу в «Ростове» и сборной, но после двух поражений в стартовых турах чемпионата страны специалист принял решение покинуть клуб.