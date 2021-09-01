Стало известно, сколько «Локомотив» заплатит за нового легионера

Вингер «Утрехта» Гирано Керк перейдет в московский «Локомотив». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

25-летний игрок проходит медосмотр для трансфера. После обследования футболист из Нидерландов подпишет контракт на четыре года. Сумма сделки составит шесть миллионнов евро.

В минувшем сезоне Керк забил восемь мячей и сделал четыре голевые передачи в 36 матчах чемпионата Нидерландов.

В сезоне-2021/22 он провел два матча за «Утрехт», но результативными действиями не отметился.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет шесть миллионов евро.

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