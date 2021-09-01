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В «Барселоне» будут играть два де Йонга

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Reuters

«Барселона» объявила о переходе нападающего «Севильи» Люка де Йонга. Об этом сообщается на официальном сайте каталонцев.

Каталонский клуб арендовал 31-летнего игрока до конца этого сезона с опцией выкупа, при этом всю зарплату де Йонгу будет платить «Барселона».

В прошлом сезоне де Йонг провел за «Севилью» 34 матча в Ла Лиге, забив четыре мяча.

Футболист дебютировал в сборной Нидерландов 9 февраля 2011 года во встрече со сборной Австрии. Первый гол за сборную нападающий забил 6 сентября 2011 года в Хельсинки в отборочном матче ЧЕ-2012 против сборной Финляндии.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость де Йонга составляет 10 миллионов евро.

Примечательно, что в «Барселоне» уже заигран однофамилец новичка — голландец Френки де Йонг. Он играет на позиции полузащитника.

Ранее стало известно, что нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн перешел в «Атлетико».

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Футбол. Чемпионат Испании
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