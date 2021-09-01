Червиченко: при приходе Черчесова в «Спартаке» должна умереть одна дама

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов не может возглавить красно-белых, так как спутница владельца московского клуба Леонида Федуна Зарема Салихова ранее высказывалась категорически против назначения этого специалиста. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Я в это не верю. Во-первых, вы помните, что при приходе Черчесова в «Спартаке» должна умереть одна дама, по ее же собственным словам. Во-вторых, с трудом верю в успех этого мероприятия. В «Спартаке» могут отмочить все что угодно, это аксиома. Позвать туда могут кого угодно и как угодно. Просто этот момент как-то немного не вписывается в логику нынешних событий.

У Черчесова начались проблемы в сборной из-за непонятных личностей, которые появлялись в команде. А это то, от чего «Спартак» очень хочет избавится и не хочет видеть в своем пространстве. Ну и хозяйка, будем называть ее так, категорически против этого решения, а как мы видим, ее мнение очень весомое. Логики никакой, но «Спартак» часто делает такие вещи вне логики», — сказал Червиченко.

В «Спартаке» до сих не определились с будущим нынешнего наставника команды Руя Витории, под чьим руководством клуб неудачно стартовал в нынешнем сезоне. Помимо Черчесова также в числе кандидатов на пост наставника красно-белых источники называют немца Доменико Тедеско, руководившего командой в прошлом сезоне, и португальца Паулу Фонсеку.

Последние пять лет Черчесов работал в сборной России, которую вывел в четвертьфинал чемпионата мира — 2018 и финальную часть Евро-2020, однако неудачи на последнем турнире привели к его отставке.

Ранее Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, ведет ли он переговоры о контракте со «Спартаком».