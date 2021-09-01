«Челси» успел оформить переход топ-полузащитника «Атлетико»

Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес на правах аренды перешел из «Атлетико» в «Челси». Об этом сообщил лондонский клуб в своем Instagram.

Как сообщает Sky Sports, лондонский клуб успел до закрытия трансферного окна оформить все документы по переходу игрока.

В минувшем сезоне испанской примеры Сауль Ньигес провел 33 матча, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу. Также он получил десять желтых карточек.

В составе сборной Испании (до 19 лет) он стал чемпионом Европы в возрастной категории до 19 лет 2012 года. В 2017 году стал обладателем серебряной медали на молодёжного чемпионата Европы. На этом турнире Сауль также стал лучшим бомбардиром, забив 5 голов. 8 сентября 2018 года в матче против англичан забил дебютный гол за взрослую сборную Испании в рамках Лиги наций УЕФА.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Сауля составляет 40 миллионов евро.

Ранее стало известно, что «Атлетико» оформил переход нападающего Антуана Гризманна из «Барселоны» за минуту до закрытия летнего трансферного окна.