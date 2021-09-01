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Наставник сборной Хорватии: когда в сборной России нет Дзюбы, все строится иначе

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич считает, что в отсутствии нападающего Артема Дзюбы стиль игры сборной России изменится.

«У вашей сборной теперь другой стиль. Когда в команде нет Дзюбы, все строится иначе. Ведь раньше все было завязано на нем: длинные передачи, забросы. Завтра мы увидим другую игру: интересную, там будет много комбинаций. Головин — самый опасный игрок, это будет серьезной проблемой для нас. Фернандес на правом фланге тоже представляет опасность для нас.

В 2018 году мы победили по пенальти, завтра тоже будет интересный матч. Очень его жду», — передает слова Далича «Чемпионат».

В матче отборочного этапа чемпионата мира — 2022 россияне 1 сентября сыграют в Москве с командой Хорватии. Также в сентябре национальной команде предстоят поединки с Кипром (4 сентября) и Мальтой (7 сентября).

Ранее Златко Далич назвал подопечных Валерия Карпина главными соперниками своей команды.

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