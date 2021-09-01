Наставник сборной Хорватии назвал Россию главным соперником своей команды

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич перед матчем со сборной России назвал подопечных Валерия Карпина главными соперниками своей команды. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Новый тренер принесет сборной России новую энергию и новую тактику. Думаю, соперник будет играть агрессивно, оказывать на нас давление. Обеим командам будет нелегко. Россия хорошо готовится к матчам, знаю, что вы даже перенесли чемпионат, чтобы было больше времени. Ждем интересной и тяжелой игры.

У нас была всего одна тренировка. Верю в игроков, в их силы. Успели сыграть уже в сезоне. Следующие три матча будут сложными для нас, но игроки в хорошей форме. Не сомневаюсь в них. Россия – наш главный соперник. Очень важно хорошо выступить завтра, очки будут очень важны», — сказал Далич.

В матче отборочного этапа чемпионата мира — 2022 россияне 1 сентября сыграют в Москве с командой Хорватии. Также в сентябре национальной команде предстоят поединки с Кипром (4 сентября) и Мальтой (7 сентября).

Ранее Валерий Карпин, рассказывая о нюансах подготовки сборной России к отборочным матчам ЧМ-22, заявил, что ничья в матче с Хорватией будет неплохим результатом.