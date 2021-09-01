Карпин: ничья в матче с Хорватией будет неплохим результатом

Главный тренер сборной России Валерий Карпин, рассказывая о нюансах подготовки сборной России к отборочным матчам ЧМ-22, заявил, что ничья в матче с Хорватией будет неплохим результатом.

«Времени не хватило ни на что. Что-то успели сделать, но понятно, что за три-четыре дня сказать, что мы сделали все – это обманывать самих себя и всех. Что-то смогли сделать, что-то попытались сделать. Возможно, не до конца, но попытались затронуть все психологические и игровые аспекты.

Подготовить физически и технически за два-три дня нереально. Главная мысль была, что мы будем играть в футбол и никого не боимся. Будем выходить на поле и играть против таких же футболистов, как мы. Ничья? Это не будет хороший результат. Будет неплохой», – сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

В матче отборочного этапа чемпионата мира — 2022 россияне 1 сентября сыграют в Москве с командой Хорватии. Также в сентябре национальной команде предстоят поединки с Кипром (4 сентября) и Мальтой (7 сентября).

Ранее Валерий Карпин рассказал, что решение о том, кто из голкиперов займет место в воротах в матче с Хорватией, будет принимать тренер вратарей Виталий Кафанов.