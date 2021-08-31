Гризманн близок к уходу из «Барселоны» и возвращению в «Атлетико»

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн близок к переходу в мадридский «Атлетико». Об этом ообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter.

30-летний француз согласовал условия личного контракта с мадридским клубом, теперь дело за договоренностью между «Барселоной» и «Атлетико».

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию последнего трансферного дня в Европе.

Антуан Гризманн — чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком Евро-2016.

Француз перешел из «Атлетико» в «Барселону» 12 июля 2019 года за €120 млн. В составе мадридского клуба Гризманн выигрывал Суперкубок Испании (2014), Лигу Европы (2017/2018), Суперкубок УЕФА (2018), а также был финалистом Лиги чемпионов (2015/2016).

В составе «Барселоны» на счету игрока лишь победа в Кубке Испании.