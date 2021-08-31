Медведев одержал победу над Гаске на старте US Open

Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг Открытого чемпионата США.
Во встрече первого раунда вторая ракетка мира одержал победу над представителем Франции Ришаром Гаске со счетом 6:4, 6:3, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 59 минут.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
В следующем раунде Медведев встретится с немцем Домиником Кепфером.
Россиянин завоевал 12 титулов под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов. Его высшим достижением на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытых чемпионатов США 2019 года и Australian Open — 2021.
US Open проходит в Нью-Йорке с 30 августа по 12 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет более $27 млн. Действующим победителем турнира является австриец Доминик Тим.
Ранее сообщалось, что российская теннисистка Дарья Касаткина успешно стартовала на Открытом чемпионате США.
Теннис. US Open. 1-й круг
Даниил Медведев (Россия) — Ришар Гаске (Франция)