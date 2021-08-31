Автор реформ РПЛ считает, что изменения помогут российскому футболу подняться с колен

Глава компании Hypercube Питер Нювенхюйс рассказал о плюсах реформ Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Прежде всего клубам необходимо понять: если отложить то, что они делали в последние годы, то они получат то, что они получают сейчас. Я не хотел бы принимать решения, не поговорив с большим количеством россиян. Мы проводили опросы, и я считаю, что реформы должны сработать, помочь подняться российскому футболу с колен», — цитирует Нювенхюйса «Матч ТВ».

13 июля РФС представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были разработаны при участии нидерландской компании Hypercube, которая, согласно статистике, привела к росту посещаемости матчей и увеличению конкурентной борьбы в бельгийском и голландском чемпионатах.

Авторы реформ предложили перейти на швейцарскую систему проведения первенства России с разделением команд на две группы после первого этапа.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о перспективах развития футбола в стране.