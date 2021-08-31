«Зенит» вошел в топ-30 клубов мира по тратам на трансферы за десять лет

Петербургский «Зенит» вошел в топ-30 команд по тратам на трансферы с января 2011-го по декабрь 2020 года, сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Согласно отчету организации, российский клуб занял 29 место в списке, обойдя английский «Ньюкасл Юнайтед». В обозначенный период сине-бело-голубые заключили контракты с 48 футболистами, в 72,9% игроки были приобретены за деньги. При этом ФИФА не указывается общую сумму трат.

Первое место в рейтинге занимает «Манчестер Сити» (130 трансферов, 59,2% случаев выплат), на второй строчке располагается лондонский «Челси» (95, 80,0%), на третьей — «Барселона» (75, 74,7%).

«Зенит» является семикратным чемпионом России. Сине-бело-голубые становились победителями Российской премьер-лиги (РПЛ) последние три сезона.

После шести туров нынешнего розыгрыша первенства страны петербургский клуб, набрав 14 очков, занимает первое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что российский клуб ищет спортивного директора по объявлению в интернете.