«Реал» отказался от покупки Мбаппе

Мадридский «Реал» отказался от покупки форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в летнее трансферное окно, передает Sky Sports.

Руководство «сливочных» вернется к идеи приобретения игрока в январе 2022 года, когда получит право вести переговоры с другими клубами.

Трансферная стоимость чемпиона мира 2018 года оценивается в €180 млн.

Француз перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году. В составе команды он стал трехкратным чемпионом Франции (2017/18, 2018/19, 2019/20), двукратным обладателем Кубка лиги (2017/18, 2019/20) и Суперкубка страны (2019, 2020), а также трехкратным победителем Кубка Франции (2017/18, 2019/20, 2020/21).

Ранее главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино после победы в матче четвертого тура чемпионата Франции против «Реймса» ответил на вопрос о возможном трансфере нападающего Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».