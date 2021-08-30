Игрок лондонского «Челси» близок к переходу в «Локомотив»

Футболист лондонского «Челси» Фаустино Анджорин близок к переходу в московский «Локомотив», передает The Sun.

Отмечается, что «железнодорожники» могу заплатить за игрока £18 млн. «Челси» просит включить в сделку пункт о возможности обратного выкупа Анджорина за сумму £25 млн.

Хавбек провел за «синих» пять матчей, не отметившись результативными действиями. За молодежную команду «Челси» Анджорин провел 35 матчей, забил 16 голов, отдал 12 голевых передач.

«Локомотив» с 12 очками занимает четвертое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В следующем туре железнодорожники дома сыграют с самарскими «Крыльями Советов».

Ранее стало известно расписание московского «Локомотива» в групповом этапе Лиги Европы. «Железнодорожники» попали в квартет E, в рамках которого подопечным Николича предстоит сыграть с итальянским «Лацио», французским «Марселем» и турецким «Галатасараем». Три лучшие команды каждой группы продолжат борьбу в еврокубках в следующем календарном году. Победители групп сыграют в 1/8 финала.