Агент Миранчука отказался комментировать новость о возможном переходе игрока в «Милан»

Вадим Шпинев, агент полузащитника итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука, отказался отвечать на вопрос об интересе к своему клиенту со стороны «Милана», передает «Чемпионат.com».

«Вы знаете мои правила, слухи не комментирую. Только по факту», — сказал Шпинев.

Сезон-2020/2021 стал первым в составе «Аталанты» для Алексея Миранчука, который отметился уникальным рекордом: он не только забил хотя бы один гол во всех турнирах, в которых принимал участие, но и сделал это в своих дебютных матчах. Всего он провел 31 игру во всех соревнованиях (25 в Серии A, три — в Лиге чемпионов, три — в Кубке Италии), забил семь голов и отдал две голевые передачи. Миранчук выступал за сборную России на прошедшем чемпионате Европы — 2020.

Ранее спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори отреагировал на информацию о том, что итальянский «Милан» проявляет интерес к хавбеку сборной России Алексею Миранчуку.