Федун ответил на вопрос о возможной отставке Витории

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун отреагировал на новость о том, что главный тренер московского «Спартака» Руй Витория может быть отправлен в отставку, передает «РБК-Спорт».

«Это все домыслы, которые я не комментирую», — сказал Федун.

В сезоне-2021/22 «Спартак» возглавляет Руй Витория. Под его руководством москвичи не смогли пройти в групповой раунд Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей лиссабонской «Бенфике». В шести первых турах Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» потерпел три поражения и занимает десятое место.

Ранее руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на новость о том, что красно-белые интересуются бывшим тренером римской «Ромы» Паулу Фонсекой.

«Вчера писали о Тедеско, сегодня в Москве якобы видели Черчесова, который на самом деле в отпуске в другой стране, называют еще кучу фамилий. Скажу по всем названным вами специалистам сразу — все это ерунда, у клуба действующий контракт с Виторией. И больше комментировать тут нечего», — сказал Зеленов.