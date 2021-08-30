Финалистка «Голоса» рассказала, как реагирует на обидные сравнения с ученицами Тутберидзе

Фигуристка Алиса Трифонова, которая занималась у знаменитого тренера Анны Царевой и одновременно участвовала в проекте «Голос.Дети» под руководством Егора Крида, в интервью «Газете.Ru» рассказала, как реагирует на сравнения с ученицами Этери Тутберидзе.

На YouTube-канале Трифоновой некоторые зрители отмечают в комментариях, что в ее возрасте ученица Тутберидзе Софья Акатьева уже исполняет четверные прыжки, в то время как фигуристка и певица показывает только тройные.

«Нет, я не расстраиваюсь из-за таких сравнений. Этот сезон дал мне понять, что я могу попасть в призы, хотя раньше я не претендовала на призовые места. Так что меня никак не ранят такие комментарии. К тому же многие зрители меня поддерживают.

Кроме того, я никогда не расстраиваюсь, когда не занимаю, например, первое место, потому что после каждого выступления замечаю у себя прогресс. Я всегда работала и в вокале, в фигурном катании для того, чтобы увеличивать свои баллы и обгонять саму себя. Это у меня получается.

Я выставляла в Instagram свои результаты в фигурном катании за весь сезон — и по ним видно, что я совершила большой прогресс. Для меня это очень важно. Если в начале сезона я была на 26-месте, то я в конце поднялась на второе», — отметила Трифонова.

Ранее фигуристка раскритиковала Моргенштерна за мат в треках.